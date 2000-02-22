Соратник Саакашвили останется под стражей еще на месяц

Он останется под стражей до конца марта.



Суд оставил под стражей соратника лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.



Об этом пишет



"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (государственная измена)", – написала Сарган.



Руководитель киевской ячейки "Руху нових сил" был задержан 4 декабря 2017 года.



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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал его связующим звеном между беглым бизнесменом Сергеем Курченко и Саакашвили.



6 декабря Дангадзе арестовали без права внесения залога на два месяца. 11 декабря защита Саакашвили обжаловала его арест.



В январе 2018 года Печерский суд продлил арест Дангадзе до 31 марта. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Суд оставил под стражей соратника лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон "Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (государственная измена)", – написала Сарган.Руководитель киевской ячейки "Руху нових сил" был задержан 4 декабря 2017 года.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал его связующим звеном между беглым бизнесменом Сергеем Курченко и Саакашвили.6 декабря Дангадзе арестовали без права внесения залога на два месяца. 11 декабря защита Саакашвили обжаловала его арест.В январе 2018 года Печерский суд продлил арест Дангадзе до 31 марта.



