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Раздел: Украина  
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В ОБСЕ выразили недовольство продвижением ВСУ в «серой зоне»

В ОБСЕ выразили недовольство продвижением ВСУ в «серой зоне»Хуг напомнил, что, согласно минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед.

В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой "серой зоне" на Донбассе. Об этом заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в четверг, 1 марта, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

По его словам, недавнее вхождение бойцов ВСУ в маленькое село Новоалександровка, которое находилось в "серой зоне" Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.

"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", - заявил Хуг.

Он добавил, что такие действия украинской армии накалили ситуацию в западных районах Луганской области.

Хуг напомнил, что, согласно минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.

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"За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия", - отметил замглавы миссии.
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 Теги: ОБСЕ, ВСУ, серая зона

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Сегодня, 15:24 » Автор: Богдан Процив
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