Раздел: Украина
В ОБСЕ выразили недовольство продвижением ВСУ в «серой зоне»
Хуг напомнил, что, согласно минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед.
В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой "серой зоне" на Донбассе. Об этом заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в четверг, 1 марта, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
По его словам, недавнее вхождение бойцов ВСУ в маленькое село Новоалександровка, которое находилось в "серой зоне" Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.
"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", - заявил Хуг.
Он добавил, что такие действия украинской армии накалили ситуацию в западных районах Луганской области.
Хуг напомнил, что, согласно минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.
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"За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия", - отметил замглавы миссии.
В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой "серой зоне" на Донбассе. Об этом заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в четверг, 1 марта, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
По его словам, недавнее вхождение бойцов ВСУ в маленькое село Новоалександровка, которое находилось в "серой зоне" Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.
"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", - заявил Хуг.
Он добавил, что такие действия украинской армии накалили ситуацию в западных районах Луганской области.
Хуг напомнил, что, согласно минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.
Читайте также: Крымчанин получил условный срок за комментарий в Facebook
"За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия", - отметил замглавы миссии.
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