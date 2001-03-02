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Раздел: Украина  
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Палаточный городок перед зданием ВР полиция намерена ликвидировать

Палаточный городок перед зданием ВР полиция намерена ликвидироватьПравоохранители отрицают данную информацию

Правоохранители сегодня ночью намерены разогнать палаточный городок перед зданием ВР. Об этом сообщил информированный источник близкий к участникам акции протеста, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Как стало известно, сегодня ночью правоохранители намерены ликвидировать палаточный городок”, — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в столичном главке милиции отрицают информацию о подготовке силовиков к принудительному сносу палаточного городка протестующих возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве со ссылкой на руководителя управления Андрея Крищенко.

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“Информация, которая распространяется в сети Интернет о якобы „зачистке“ или „штурме“ палаточного городка под Верховной Радой Украины, не соответствует действительности. К тому же, „зачистки“ и „штурмы“ — это не полицейские меры, предусмотренные Законом Украины „О Национальной полиции“: правоохранители могут выполнять решения судов или проводить следственные действия. Полиция Киева возле ВРУ только обеспечивает общественный порядок”, — сказал А.Крищенко.
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 Теги: палатки, полиция

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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