Раздел: Украина
Палаточный городок перед зданием ВР полиция намерена ликвидировать
Правоохранители отрицают данную информацию
Правоохранители сегодня ночью намерены разогнать палаточный городок перед зданием ВР. Об этом сообщил информированный источник близкий к участникам акции протеста, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Как стало известно, сегодня ночью правоохранители намерены ликвидировать палаточный городок”, — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в столичном главке милиции отрицают информацию о подготовке силовиков к принудительному сносу палаточного городка протестующих возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве со ссылкой на руководителя управления Андрея Крищенко.
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“Информация, которая распространяется в сети Интернет о якобы „зачистке“ или „штурме“ палаточного городка под Верховной Радой Украины, не соответствует действительности. К тому же, „зачистки“ и „штурмы“ — это не полицейские меры, предусмотренные Законом Украины „О Национальной полиции“: правоохранители могут выполнять решения судов или проводить следственные действия. Полиция Киева возле ВРУ только обеспечивает общественный порядок”, — сказал А.Крищенко.
Правоохранители сегодня ночью намерены разогнать палаточный городок перед зданием ВР. Об этом сообщил информированный источник близкий к участникам акции протеста, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Как стало известно, сегодня ночью правоохранители намерены ликвидировать палаточный городок”, — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в столичном главке милиции отрицают информацию о подготовке силовиков к принудительному сносу палаточного городка протестующих возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве со ссылкой на руководителя управления Андрея Крищенко.
Читайте также: Саакашвили намерен переехать в палаточный городок у Рады
“Информация, которая распространяется в сети Интернет о якобы „зачистке“ или „штурме“ палаточного городка под Верховной Радой Украины, не соответствует действительности. К тому же, „зачистки“ и „штурмы“ — это не полицейские меры, предусмотренные Законом Украины „О Национальной полиции“: правоохранители могут выполнять решения судов или проводить следственные действия. Полиция Киева возле ВРУ только обеспечивает общественный порядок”, — сказал А.Крищенко.
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