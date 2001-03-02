Палаточный городок перед зданием ВР полиция намерена ликвидировать

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Ранее правоохранители окружили активистов и не пропускали их в палаточный городок.

Люди прекрасно себя чувствуют в этом импровизированном городке, который расположился недалеко от фешенебельных особняков. В Одессе, прямо на пляже «Дельфин», группа бомжей организовала целое поселение.