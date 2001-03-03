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Раздел: Украина  
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Боевики «ЛНР» обстреляли жилые кварталы Счастья

Боевики «ЛНР» обстреляли жилые кварталы СчастьяНаблюдатели зафиксировали попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома.

Сепаратисты "ЛНР" обстреляли жилые кварталы населенного пункта Счастье в Луганской области из минометов и стрелкового оружия, в результате чего были повреждены жилые дома и здание детского сада.

Об этом сообщает пресс-сцентр штаба АТО со ссылкой на представителей украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

По результатам фотофиксации нарушения противником режима прекращения огня с применением минометов 82 калибра, и стрелкового оружия по домам мирных жителей в Счастье, наблюдатели группы Новоайдар выявили и зафиксировали значительные повреждения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская,1, Приозерная,3, Матросова,12, Республиканская,27, Гагарина,4, Центральная,12, а также по детскому саду Звездочка. В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ВСУ на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.

Также в украинской стороне СЦКК отметили, что этот обстрел жилых кварталов свидетельствует "о явном нежелании главарей оккупационной администрации РФ соблюдать всеобъемлющий режим прекращения огня в рамках выполнения Минских договоренностей, а также об откровенной их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта".

В свою очередь сепаратисты ЛНР заявляют, что украинские военные сами обстреляли свои позиции в районе населенных пунктов Счастье и Станица Луганская.

"Подобные факты подтверждают наблюдатели миссии ОБСЕ и публикуют их в своих ежедневных отчетах", – заявил представитель "народной милиции" ЛНР "подполковник" Андрей Марочко, которого цитируют сепаратистские СМИ.

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По его словам, это якобы подтверждают камеры видеонаблюдения, которые установлены в указанном районе.
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 Теги: обстрел, боевики

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Сегодня, 16:22 » Автор: Богдан Процив
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