Раздел: Украина
В Украине хотят сорвать выборы президента РФ
Украинские националисты пообещали, что не пустят избирателей в диппредставительства России.
Активисты националистилистических организаций – ВО Свобода, Правый сектор и Национальный корпус Азов – обещают не допустить в Украине голосования за президента России.
Об этом говорится в совместном заявлении этих политических сил, опубликованном в четверг, 8 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"18 марта на Московии будут выбирать президента, точнее – переизбирать на новый срок Владимира Путина. В этот день – в четвертую годовщину аннексии Крыма – в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8-00 до 20-00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, принять участие в этом фарсе", – говорится в сообщении.
Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали.
"Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойном голосованию за президента Московии на территории Украины", – пообещали националисты.
В заявлении подчеркивается, что в Украине агрессор не должен получить ни одного голоса "на выборах президента Московии".
Националисты заверили, что в случае, если нынешняя украинская власть этого не понимает, то они сами придут и проконтролируют, чтобы в этот день "никто не попал в диппредставительства Московии".
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"Кремлевских избирателей ждут заблокированные здания и коридор позора. Для всех очевидно, каждый, кто голосует тот поддерживает захват украинских земель", – говорится в заявлении.
Активисты националистилистических организаций – ВО Свобода, Правый сектор и Национальный корпус Азов – обещают не допустить в Украине голосования за президента России.
Об этом говорится в совместном заявлении этих политических сил, опубликованном в четверг, 8 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"18 марта на Московии будут выбирать президента, точнее – переизбирать на новый срок Владимира Путина. В этот день – в четвертую годовщину аннексии Крыма – в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8-00 до 20-00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, принять участие в этом фарсе", – говорится в сообщении.
Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали.
"Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойном голосованию за президента Московии на территории Украины", – пообещали националисты.
В заявлении подчеркивается, что в Украине агрессор не должен получить ни одного голоса "на выборах президента Московии".
Националисты заверили, что в случае, если нынешняя украинская власть этого не понимает, то они сами придут и проконтролируют, чтобы в этот день "никто не попал в диппредставительства Московии".
Читайте также: Пресс-центр штаба АТО опубликовал актуальную карту обстрелов
"Кремлевских избирателей ждут заблокированные здания и коридор позора. Для всех очевидно, каждый, кто голосует тот поддерживает захват украинских земель", – говорится в заявлении.
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