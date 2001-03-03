Раздел: Украина
Репрессии продолжаются: в РФ увеличивается список незаконно заключенных украинцев
В принятой декларации указаны фамилии 52 человек, незаконно осужденных в Российской Федераций.
Список украинцев, незаконно заключенных в России, увеличивается. Об этом заявил 9 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
"Мы боремся за освобождение всех (граждан Украины - ред.), кого задерживают в РФ. И список этих граждан увеличивается", - сказала И.Геращенко.
Вице-спикер парламента подчеркнула, что принятое обращение Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств об осуждении политических репрессий Российской Федерации против граждан Украины имеет важный политический смысл.
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"Заявление парламента - это не просто список (политических узников - ред.), это важное политическое заявление, потому поименно перечислены те, по кому есть точная и достоверная информацию и по кому мы обладаем всеми деталями задержания, а дальше мы указываем, что и все остальные - и это все другие фамилии, что мы должны освобождать всех", - отметила она.
Список украинцев, незаконно заключенных в России, увеличивается. Об этом заявил 9 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
"Мы боремся за освобождение всех (граждан Украины - ред.), кого задерживают в РФ. И список этих граждан увеличивается", - сказала И.Геращенко.
Вице-спикер парламента подчеркнула, что принятое обращение Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств об осуждении политических репрессий Российской Федерации против граждан Украины имеет важный политический смысл.
Читайте также: Германия требует от РФ освобождения крымских заключенных
"Заявление парламента - это не просто список (политических узников - ред.), это важное политическое заявление, потому поименно перечислены те, по кому есть точная и достоверная информацию и по кому мы обладаем всеми деталями задержания, а дальше мы указываем, что и все остальные - и это все другие фамилии, что мы должны освобождать всех", - отметила она.
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