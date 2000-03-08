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Раздел: Украина  
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На Донбассе украинские военные взяли в плен боевика

На Донбассе украинские военные взяли в плен боевика Появилась подробная информация.

Военнослужащие отдельной механизированной бригады на Луганском направлении пресекли попытку проникновения боевика на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает Штаб АТО, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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"После не самого прицельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74 и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сейчас боевика передали в компетентные органы", – рассказали в Штабе.
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 Теги: Донбасс, военные

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Сегодня, 09:58 » Автор: Татьяна Шедько
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