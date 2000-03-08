Раздел: Украина
В зоне АТО погиб сержант Военно-морских сил Украины
Военный погиб во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины.
На территории Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб младший сержант Швец Александр Васильевич.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой области погиб наш боевой собрат – младший сержант Швец Александр Васильевич. Военно-морские силы Украины, родные и близкие погибшего понесли невосполнимую утрату. Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!" – говорится в сообщении.
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Напомним, 28 февраля в Минске трехсторонней контактной группой принята договоренность об установлении с 00:01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.
На территории Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб младший сержант Швец Александр Васильевич.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой области погиб наш боевой собрат – младший сержант Швец Александр Васильевич. Военно-морские силы Украины, родные и близкие погибшего понесли невосполнимую утрату. Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!" – говорится в сообщении.
Читайте также: Сотрудники СБУ проводят десятки обысков в разных регионах Украины
Напомним, 28 февраля в Минске трехсторонней контактной группой принята договоренность об установлении с 00:01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.
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