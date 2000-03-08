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Раздел: Украина  
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В зоне АТО погиб сержант Военно-морских сил Украины

В зоне АТО погиб сержант Военно-морских сил УкраиныВоенный погиб во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины.

На территории Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб младший сержант Швец Александр Васильевич.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой области погиб наш боевой собрат – младший сержант Швец Александр Васильевич. Военно-морские силы Украины, родные и близкие погибшего понесли невосполнимую утрату. Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!" – говорится в сообщении.

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Напомним, 28 февраля в Минске трехсторонней контактной группой принята договоренность об установлении с 00:01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.
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 Теги: АТО, ВМС

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Сегодня, 13:43 » Автор: Богдан Процив
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