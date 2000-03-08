Раздел: Украина
Страна без гордости: эксперт назвал крупнейшую ошибку украинской власти
Сегодняшнее разъединение страны во много заслуга именно властей.
Главной ошибкой Украины со времени провозглашения независимости стало то, что все это время политики не думали о том, что страну на самом деле нужно объединять.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Все это время с провозглашения независимости мы не думали о том, что Украину на самом деле нужно объединить, сделать ее гомогенной. В том смысле, чтобы граждане разных национальностей чувствовали гордость за то, что они украинцы. Этого за двадцать с лишним лет мы не сделали. Политические силы поделили электорат и страну по диагонали, и вот к чему это привело", — подчеркнул он.
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По словам экс-министра МИД, пока власти стоит сделать выводы и проводить реальную работу по объединению украинцев.
"Мы все — одна европейская страна, мы все разные, но в то же время едины", — подытожил дипломат.
Главной ошибкой Украины со времени провозглашения независимости стало то, что все это время политики не думали о том, что страну на самом деле нужно объединять.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Все это время с провозглашения независимости мы не думали о том, что Украину на самом деле нужно объединить, сделать ее гомогенной. В том смысле, чтобы граждане разных национальностей чувствовали гордость за то, что они украинцы. Этого за двадцать с лишним лет мы не сделали. Политические силы поделили электорат и страну по диагонали, и вот к чему это привело", — подчеркнул он.
Читайте также: Макаревич назвал главную ошибку современной России
По словам экс-министра МИД, пока власти стоит сделать выводы и проводить реальную работу по объединению украинцев.
"Мы все — одна европейская страна, мы все разные, но в то же время едины", — подытожил дипломат.
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