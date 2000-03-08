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Раздел: Украина  
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Стало известно, когда Путин поедет в Крым

Стало известно, когда Путин поедет в КрымУже совсем скоро в Крыму должна начаться агитация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина в Крым. Глава российского государства посетит полуостров 14 марта и примет участие в предвыборном митинге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.

Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, совершит поездку в Крым и Севастополь, где примет участие в митинге, посвященному предстоящим выборам в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Дождь.

Как отмечается, у президента будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе.

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"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", — подчеркнул Песков.

Также во время поездки в Крым Путин планирует поднять тему транспортной интеграции Крыма с Россией. Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее всего, глава государства сможет сказать о скорой сдаче объекта.
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 Теги: Путин, Крым, агитация

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Сегодня, 23:09 » Автор: Едгар Букмирза
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