Раздел: Украина
Стало известно, когда Путин поедет в Крым
Уже совсем скоро в Крыму должна начаться агитация.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина в Крым. Глава российского государства посетит полуостров 14 марта и примет участие в предвыборном митинге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.
Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, совершит поездку в Крым и Севастополь, где примет участие в митинге, посвященному предстоящим выборам в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Дождь.
Как отмечается, у президента будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе.
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"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", — подчеркнул Песков.
Также во время поездки в Крым Путин планирует поднять тему транспортной интеграции Крыма с Россией. Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее всего, глава государства сможет сказать о скорой сдаче объекта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина в Крым. Глава российского государства посетит полуостров 14 марта и примет участие в предвыборном митинге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.
Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, совершит поездку в Крым и Севастополь, где примет участие в митинге, посвященному предстоящим выборам в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Дождь.
Как отмечается, у президента будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе.
Читайте также: Путин не поедет на Генассамблею ООН
"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", — подчеркнул Песков.
Также во время поездки в Крым Путин планирует поднять тему транспортной интеграции Крыма с Россией. Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее всего, глава государства сможет сказать о скорой сдаче объекта.
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