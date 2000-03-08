Раздел: Украина
Обстрелы в зоне АТО продолжаются: ранены двое военных
Всего за минувшие сутки боевики пять раз нарушили перемирие.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций украинских защитников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.
В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.
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В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Они доставлены в военно-медицинское учреждение, им оказана медицинская помощь.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций украинских защитников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.
В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.
Читайте также: Путин может согласиться на введение миротворцев на Донбасс, - Гриценко
В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Они доставлены в военно-медицинское учреждение, им оказана медицинская помощь.
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