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Раздел: Украина  
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Обстрелы в зоне АТО продолжаются: ранены двое военных

Обстрелы в зоне АТО продолжаются: ранены двое военныхВсего за минувшие сутки боевики пять раз нарушили перемирие.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.

В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.

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В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Они доставлены в военно-медицинское учреждение, им оказана медицинская помощь.

Обстрелы в зоне АТО продолжаются: ранены двое военных
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 Теги: АТО, раненые

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Сегодня, 09:36 » Автор: Богдан Процив
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