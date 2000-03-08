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Раздел: Украина  
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Экс-депутат Рады: Надежда Савченко покинула Украину, чтобы не попасть в СИЗО

Экс-депутат Рады: Надежда Савченко покинула Украину, чтобы не попасть в СИЗОНадежду Савченко вызвали на допрос по делу против Владимира Рубана.

Ситуация с Надеждой Савченко это «охота за ведьмами» и она покинула Украину, чтобы не сесть в СИЗО.

Такую точку зрения выразила народный депутат Украины V-VII созывов, глава Центра Свободы Слова Елена Бондаренко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

«Ситуация с Савченко это охота за ведьмами. Искать врагов нужно внутри, чтобы в это время грабить через тарифы, цены и через передачу независимости страны в чужие руки. Насчет ее отъезда за границу, не знаю, почему она уехала», - отметила экс-депутат.

По словам Е. Бондаренко, в принципе пока это выглядит так, что она получила предупреждение и в принципе уехала, чтобы избежать отправки в СИЗО.

Напомним, внефракционного нардепа Украины Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу против главы «Центра освобождения пленных» Владимира Рубана, однако сегодня, 12 марта, она покинула территорию Украины, сказал генпрокурор Юрий Луценко.

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"СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра (13 марта). Сегодня (12 марта) в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов", - сказал Ю. Луценко.
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Сегодня, 19:13 » Автор: Едгар Букмирза
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