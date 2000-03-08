Раздел: Украина
Бывший адвокат Савченко рассказал о возможности сотрудничества Савченко с ФСБ
Фейгин считает, что правда рано или поздно вскроется.
Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает украинских политзаключенных, рассказал, что может "уничтожить" Надежду Савченко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
По словам адвоката, Савченко погубят ее нежелание образовываться и ее окружение.
"Будем очень аккуратны в оценках, потому что, во-первых, официально ее никто ни в чем пока не обвинял. Что касается вообще всей этой истории, но я же по поводу Надежды и ее деятельности после освобождения уже не раз высказывался, правильно? Это не то, что значит, я вдруг изменил своё мнение или для меня будет что-то неожиданным то, что происходит. Я много раз говорил, ее погубят две вещи: ее нежелание образовываться и второе - это ее окружение. Вот я об этом говорил. Любое мое интервью поднимите, в любом другом месте и вы обнаружите ровно две эти причины. И я считаю, что ее, так сказать область занятий политических, губят именно эти две вещи. Так оно и получается", - заявил правозащитник.
Отметим, Фейгин не считает, что Надежда является агентом ФСБ.
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"Что касается агентурности ее, я в это не верил. Думаю, что и сейчас, если уж там что-то и будет представлено следствием, убедительно, я в это не верю, не считаю, что она чей-то агент", - добавил Фейгин.
Он подчеркнул, что "человеческая глупость сильнее любой конспирологии". Фейгин убежден, что Савченко вернется все-таки в Украину.
Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает украинских политзаключенных, рассказал, что может "уничтожить" Надежду Савченко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
По словам адвоката, Савченко погубят ее нежелание образовываться и ее окружение.
"Будем очень аккуратны в оценках, потому что, во-первых, официально ее никто ни в чем пока не обвинял. Что касается вообще всей этой истории, но я же по поводу Надежды и ее деятельности после освобождения уже не раз высказывался, правильно? Это не то, что значит, я вдруг изменил своё мнение или для меня будет что-то неожиданным то, что происходит. Я много раз говорил, ее погубят две вещи: ее нежелание образовываться и второе - это ее окружение. Вот я об этом говорил. Любое мое интервью поднимите, в любом другом месте и вы обнаружите ровно две эти причины. И я считаю, что ее, так сказать область занятий политических, губят именно эти две вещи. Так оно и получается", - заявил правозащитник.
Отметим, Фейгин не считает, что Надежда является агентом ФСБ.
Читайте также: Адвокат рассказал, как чувствует себя Савченко
"Что касается агентурности ее, я в это не верил. Думаю, что и сейчас, если уж там что-то и будет представлено следствием, убедительно, я в это не верю, не считаю, что она чей-то агент", - добавил Фейгин.
Он подчеркнул, что "человеческая глупость сильнее любой конспирологии". Фейгин убежден, что Савченко вернется все-таки в Украину.
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