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Раздел: Украина  
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Министр рассказал, когда Россия снова начнет атаковать Украину

Министр рассказал, когда Россия снова начнет атаковать УкраинуРоссия активизируется на "гибридном фронте" ближе к осени.

Российская Федерация активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени, потому что сейчас страна-агрессор занята президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД Украины.

"Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в нашей стране ближе к осени. Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте, поскольку они понесут столь серьезные людские потери, которые не выдержит даже такой режим, как путинский. Поэтому, думаю, что они усилят гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в Украине", — заявил глава МВД.

Аваков отметил, что внутри государства также есть попытки ухудшить положение на фоне политической ситуации.

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"У нас еще есть внутренний фактор, когда многим кажется, что легко дестабилизировать ситуацию внутри страны. Нашей стране не нужны досрочные выборы, потому что это борьба за власть, а не за стабильность нашего государства", — подытожил министр.

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 Теги: война, Аваков, РФ

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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