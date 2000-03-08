Раздел: Украина
Европейская страна выделит Украине кредит на развитие инфраструктуры
Существует ряд приоритетных проектов, в которые будут инвестировать средства.
Немецкое финансовое учреждение “KfW” готово выделить Украине кредит в размере 150 млн евро для развития проектов инфраструктуры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
На заседании украинско-немецкой рабочей группы были отобраны инфраструктурные объекты, приемлемые для финансирования за счет немецкого кредита.
В заседании приняли участие представители Министерства инфраструктуры, ОАО «Укрзализныця», ГП «АМПУ», КГГА, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что существует ряд приоритетных проектов, в которые необходимо инвестировать средства.
«Сейчас у нас есть три приоритетных проекта - достроить автомобильную составляющую железнодорожно-мостового перехода через речку Днепр в Киеве, модернизировать и обновить подвижный состав «Укрзализныци», а также строительство волнолома и осуществление дноуглубления в акватории Одесского порта», - подчеркнул Владимир Емельян.
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По результатам заседания, предложения будут направлены Вице-премьер-министру Украины - Министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадию Зубко для передачи на утверждение немецкой стороне.
Немецкое финансовое учреждение “KfW” готово выделить Украине кредит в размере 150 млн евро для развития проектов инфраструктуры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
На заседании украинско-немецкой рабочей группы были отобраны инфраструктурные объекты, приемлемые для финансирования за счет немецкого кредита.
В заседании приняли участие представители Министерства инфраструктуры, ОАО «Укрзализныця», ГП «АМПУ», КГГА, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что существует ряд приоритетных проектов, в которые необходимо инвестировать средства.
«Сейчас у нас есть три приоритетных проекта - достроить автомобильную составляющую железнодорожно-мостового перехода через речку Днепр в Киеве, модернизировать и обновить подвижный состав «Укрзализныци», а также строительство волнолома и осуществление дноуглубления в акватории Одесского порта», - подчеркнул Владимир Емельян.
Читайте также: Россия выделит Минску кредит на $1 млрд
По результатам заседания, предложения будут направлены Вице-премьер-министру Украины - Министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадию Зубко для передачи на утверждение немецкой стороне.
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