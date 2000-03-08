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Раздел: Украина  
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Европейская страна выделит Украине кредит на развитие инфраструктуры

Европейская страна выделит Украине кредит на развитие инфраструктурыСуществует ряд приоритетных проектов, в которые будут инвестировать средства.

Немецкое финансовое учреждение “KfW” готово выделить Украине кредит в размере 150 млн евро для развития проектов инфраструктуры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

На заседании украинско-немецкой рабочей группы были отобраны инфраструктурные объекты, приемлемые для финансирования за счет немецкого кредита.

В заседании приняли участие представители Министерства инфраструктуры, ОАО «Укрзализныця», ГП «АМПУ», КГГА, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что существует ряд приоритетных проектов, в которые необходимо инвестировать средства.

«Сейчас у нас есть три приоритетных проекта - достроить автомобильную составляющую железнодорожно-мостового перехода через речку Днепр в Киеве, модернизировать и обновить подвижный состав «Укрзализныци», а также строительство волнолома и осуществление дноуглубления в акватории Одесского порта», - подчеркнул Владимир Емельян.

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По результатам заседания, предложения будут направлены Вице-премьер-министру Украины - Министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадию Зубко для передачи на утверждение немецкой стороне.
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 Теги: кредит, Украина

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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