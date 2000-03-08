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Раздел: Украина  
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Катастрофа с Boeing 777: "испанский диспетчер" признался, что получил деньги от России

Катастрофа с Boeing 777: "испанский диспетчер" признался, что получил деньги от РоссииОн получил 48 тысяч долларов от российских источников.

Журналистам удалось установить личность «испанского диспетчера», который говорил об «украинском следе» в трагедии с лайнером рейса MH17. Именно этого человека активно цитировали российские СМИ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на radiosvoboda.org.

Как известно, 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит пассажирский самолет Boeing 777, погибли 298 человек. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенного из России.

Так, "диспетчер Карлос", который якобы работал в Борисполе, и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca, имеет имя Хосе Карлос Барриос Санчес. Как выяснили журналисты, этот мужчина имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.

После сбития MH17 в небе над Донбассом российская пропаганда активно приумножала различные версии катастрофы. Одна из них базировалась на сообщениях "испанского диспетчера", который заявлял, что украинские самолеты якобы преследовали малайзийский Boeing.

При этом сейчас диспетчер утверждает, что получил всего 48 тысяч долларов от российских источников. Эти средства он получил как плату за свою роль "испанского диспетчера Карлоса".

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Он также заявляет, что может предоставить доказательства, которые подтверждают связь россиян с учетной записью @spainbuca, а также банковские данные и записи разговоров с сотрудниками RT. Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования.

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 Теги: Boeing 777, испанский диспетчер, Россия

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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