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Раздел: Украина  
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Адвокат заявляет, что Саакашвили скоро вернется в Украину

Адвокат заявляет, что Саакашвили скоро вернется в УкраинуСаакашвили пожаловалась в Европейский суд по правам человека.

Депортированный из Украины лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили намерен вернуться в страну. Об этом в эфире "Радіо Свобода" сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

"Я вам гарантирую, что до конца года мы отстоим его право относительно незаконно лишенного гражданства, а также постараемся закрыть это фейковое, сфабрикованное уголовное дело и статус-кво восстановить. Я вам обещаю, что Михаил Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину", – сказал он.

Чернолуцкий проинформировал, что защита Саакашвили пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушения, которые якобы были в отношении политика.

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"Последний пакет представлен на днях, это касается жестокого обращения с Михаилом Саакашвили при неоднократном задержании. Это было и 5 декабря, и 8-го, и это последнее его выдворение за волосы из ресторана "Сулугуни", которое увидел весь мир. Это все незаконно, и это все мы будем обжаловать", – заявил адвокат.
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 Теги: Саакашвили, Украина

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