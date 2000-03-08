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Раздел: Украина  
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Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с двух депутатов

Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с двух депутатовПодробная информация пока не разглашается.

Генеральная прокуратура в ближайшее время собирается передать в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

"Я не могу называть фамилии, но одно (представление, - ред.) касается препятствия журналистской деятельности, которое произошло прямо в стенах парламента, а второе - незаконного обогащения", - заявил генпрокурор.

Издание предполагает, что в первом случае речь идет об инциденте, который произошел 7 февраля. Тогда депутат Александр Пономарев выхватил из рук и забрал мобильный телефон у корреспондента "Цензор.нет" Ивана Марусенко.

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"Хочу подчеркнуть, что эти представления - не давление на парламент, а попытка очистить депутатские ряды", - отметил Луценко.
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 Теги: Луценко, депутат

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Сегодня, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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