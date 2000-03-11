Раздел: Украина
ГПУ вызывает Януковича на допрос
Януковича вызывают в ГПУ 26 марта 2018 года на 10 часов утра.
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на допрос 26 марта 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Соответствующая повестка размещена на сайте ГПУ. Повестка о вызове Януковича на допрос направлена на три адреса екс-президента - в Киеве, Межигорье и Ростове-на-Дону (Россия).
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Как отмечается, Януковича вызывают в ГПУ 26 марта 2018 года на 10 часов утра для участия в качестве подозреваемого в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве от 23 июня 2017 по признакам уголовных правонарушений.
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на допрос 26 марта 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Соответствующая повестка размещена на сайте ГПУ. Повестка о вызове Януковича на допрос направлена на три адреса екс-президента - в Киеве, Межигорье и Ростове-на-Дону (Россия).
Читайте также: Януковича вызвали на допрос в Киев
Как отмечается, Януковича вызывают в ГПУ 26 марта 2018 года на 10 часов утра для участия в качестве подозреваемого в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве от 23 июня 2017 по признакам уголовных правонарушений.
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