Раздел: Украина
ПАСЕ подготовит резолюцию о дискриминации крымских татар
В ПАСЕ могут состояться дебаты о незаконном проведении "выборов" президента РФ.
Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы единогласно поддержало решение о подготовке доклада, посвященного нарушению прав крымских татар оккупационной администрацией Крыма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминации Россией крымских татар в Крыму. Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет", - сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook вечером в четверг, 15 марта.
По словам депутата, в апреле в ПАСЕ могут состояться дебаты о незаконном проведении так называемых "выборов" президента РФ в Крыму, а также об отравлении в Британии российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.
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Напомним, 19 декабря прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Проект резолюции, который был внесен по инициативе президента Украины Петра Порошенко, поддержали 70 государств.
Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы единогласно поддержало решение о подготовке доклада, посвященного нарушению прав крымских татар оккупационной администрацией Крыма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминации Россией крымских татар в Крыму. Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет", - сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook вечером в четверг, 15 марта.
По словам депутата, в апреле в ПАСЕ могут состояться дебаты о незаконном проведении так называемых "выборов" президента РФ в Крыму, а также об отравлении в Британии российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.
Читайте также: В оккупированном Симферополе арестовали задержанных крымских татар
Напомним, 19 декабря прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Проект резолюции, который был внесен по инициативе президента Украины Петра Порошенко, поддержали 70 государств.
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