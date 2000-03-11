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Раздел: Украина  
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ПАСЕ подготовит резолюцию о дискриминации крымских татар

ПАСЕ подготовит резолюцию о дискриминации крымских татар В ПАСЕ могут состояться дебаты о незаконном проведении "выборов" президента РФ.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы единогласно поддержало решение о подготовке доклада, посвященного нарушению прав крымских татар оккупационной администрацией Крыма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминации Россией крымских татар в Крыму. Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет", - сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook вечером в четверг, 15 марта.

По словам депутата, в апреле в ПАСЕ могут состояться дебаты о незаконном проведении так называемых "выборов" президента РФ в Крыму, а также об отравлении в Британии российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

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Напомним, 19 декабря прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Проект резолюции, который был внесен по инициативе президента Украины Петра Порошенко, поддержали 70 государств.
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 Теги: ПАСЕ, Крым

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Сегодня, 19:59 » Автор: Едгар Букмирза
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