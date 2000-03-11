Раздел: Украина
Ситуация на Донбассе значительно улучшилась, - ОБСЕ
На прошлой неделе стороны на Донбассе преимущественно прекратили обстрелы.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечают значительное улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе на минувшей неделе. Количество обстрелов существенно снизилось.
Об этом сказал замглавы миссии Александр Хуг на брифинге в пятницу, 16 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На прошлой неделе стороны преимущественно прекратили обстрелы после того, как они подтвердили свою приверженность прекращению огня за неделю до того. В местах, которые за прошлые четыре года стали воплощением насилия, СММ ОБСЕ в основном наблюдала относительное затишье", – отметил Хуг.
Он напомнил, что очередное перемирие на Донбассе вступило в силу с 00:01 минуты 5 марта.
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"На протяжении недели СММ ОБСЕ отметила, что уровень насилия вдоль линии столкновения снизился на 82% по сравнению с позапрошлой неделей", – добавил замглавы миссии ОБСЕ.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечают значительное улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе на минувшей неделе. Количество обстрелов существенно снизилось.
Об этом сказал замглавы миссии Александр Хуг на брифинге в пятницу, 16 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На прошлой неделе стороны преимущественно прекратили обстрелы после того, как они подтвердили свою приверженность прекращению огня за неделю до того. В местах, которые за прошлые четыре года стали воплощением насилия, СММ ОБСЕ в основном наблюдала относительное затишье", – отметил Хуг.
Он напомнил, что очередное перемирие на Донбассе вступило в силу с 00:01 минуты 5 марта.
Читайте также: В Луганске рассказали, часто ли пересекают линию разграничения
"На протяжении недели СММ ОБСЕ отметила, что уровень насилия вдоль линии столкновения снизился на 82% по сравнению с позапрошлой неделей", – добавил замглавы миссии ОБСЕ.
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