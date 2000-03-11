Раздел: Украина
Керченская переправа прекратила работу
Ранее Керченская переправа останавливала работу из-за шторма в конце января.
Керченская паромная переправа 17 марта приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщает пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии
«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям. До вечера 17 марта ожидается ухудшение погодных условий – усиление скорости ветра до 20 м/с. Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период», – говорится в сообщении.
Ранее Керченская переправа останавливала работу из-за шторма в конце января.
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Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России. Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.
Керченская паромная переправа 17 марта приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщает пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии
«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям. До вечера 17 марта ожидается ухудшение погодных условий – усиление скорости ветра до 20 м/с. Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период», – говорится в сообщении.
Ранее Керченская переправа останавливала работу из-за шторма в конце января.
Читайте также: Керченская переправа вновь прекратила свою работу
Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России. Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.
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