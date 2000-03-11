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Раздел: Украина  
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Российский оппозиционер рассказали, зачем Путину понадобилась война на Донбассе

Российский оппозиционер рассказали, зачем Путину понадобилась война на ДонбассеПутину предлагали вернуться к власти с помощью честных выборов.

Основой политики российского президента Владимира Путина является война, но не из соображений безопасности, а для обоснования своей легитимности.

Такое мнение выразил российский оппозиционер Леонид Гозман, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

"Я боюсь, что настоящей целью внешней политики Путина являются не обычные для этого вещи – безопасность, продвижение бизнеса или повышение уровня жизни – а, скорее, психологические и нематериальные понятия: уважение, любовь, признание, страх. Путин все время говорит: «они нас не слушают, они нас не уважают, они на нас не обращают внимания, но теперь и сейчас услышат». Это похоже на пацанов во дворе, которые меряются силой. Сегодня основа его политики, основа его легитимности – это война", - говорит Гозман.

По словам политика, в 2012 году Путину предлагали вернуться к власти с помощью честных выборов, но он отказался.

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"Сейчас отказался на выборы Навального допустить, который точно бы его не победил. Мне кажется, он не хочет получать легитимность от народа. Если бы это были честные выборы, и он на них выиграл, то легитимность у него была бы от людей. Этого он не хочет, если люди наделили его властью, они могут ее и забрать. Как это бывает в любой нормальной стране. Так было в Украине с Ющенко, например. Путин же хочет быть начальником от Бога, а война – очень важная и удобная вещь. Он смог очень здорово мобилизовать население, элиты и на этом стоит его легитимность. Именно поэтому он не может изменить эту политику, если он ее меняет, он теряет базу своего существования, базу свой легитимности", - поясняет оппозиционер.
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 Теги: Путин, война на Донбассе

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Сегодня, 20:39 » Автор: Едгар Букмирза
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