Раздел: Украина
Порошенко рассказал, когда Украина станет членом ЕС
Украина "будет решительно продолжать путь реформ".
Украина станет членом Европейского союза в ближайшие годы. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью, опубликованном сегодня в немецком издании WAZ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
"В Германии это может быть непопулярно, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал он.
Порошенко при этом подчеркнул, что Украина "будет решительно продолжать путь реформ".
"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", – отметил он.
Читайте также: Порошенко рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза
16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.
Украина станет членом Европейского союза в ближайшие годы. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью, опубликованном сегодня в немецком издании WAZ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
"В Германии это может быть непопулярно, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал он.
Порошенко при этом подчеркнул, что Украина "будет решительно продолжать путь реформ".
"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", – отметил он.
Читайте также: Порошенко рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза
16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.
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