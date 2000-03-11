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Раздел: Украина  
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Порошенко рассказал, когда Украина станет членом ЕС

Порошенко рассказал, когда Украина станет членом ЕСУкраина "будет решительно продолжать путь реформ".

Украина станет членом Европейского союза в ближайшие годы. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью, опубликованном сегодня в немецком издании WAZ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

"В Германии это может быть непопулярно, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал он.

Порошенко при этом подчеркнул, что Украина "будет решительно продолжать путь реформ".

"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", – отметил он.

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16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.
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 Теги: Порошенко, ЕС

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Вчера, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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