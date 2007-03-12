Раздел: Украина
В центр Киева стянули полторы тысячи силовиков
Полиция и Нацгардия охраняют центральную часть столицы.
Порядок в центральной части Киева усиленно охраняют 1 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили начальник столичной полиции Андрей Крищенко в воскресенье, 18 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - цитирует Крищенко пресс-служба МВД Украины.
Как уточнили в полиции, на улицах Киева дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.
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Кроме того, в местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.
Порядок в центральной части Киева усиленно охраняют 1 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили начальник столичной полиции Андрей Крищенко в воскресенье, 18 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - цитирует Крищенко пресс-служба МВД Украины.
Как уточнили в полиции, на улицах Киева дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.
Читайте также: МИД прогнозирует большое количество провокаций в Украине
Кроме того, в местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.
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