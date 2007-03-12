В центре Киева активисты сносят металлические конструкции

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В центре города оппозиция и Партия регионов решили провести две параллельные акции. С самого утра обе стороны установили палатки и разгуливали каждый со своей символикой. Сегодня оппозиция проводит акцию "Вставай, Украина!", начало которой запланировано на 12:00 на Европейской площади. С 10 утра на площадь начали стягиваться