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Раздел: Украина  
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В центре Киева активисты сносят металлические конструкции

В центре Киева активисты сносят металлические конструкции Активисты устроили марш против президента Порошенко.

Стало известно, что сторонники партии Михаила Саакашвили и участники марша против президента Петра Порошенко начали сносить металлические конструкции, установленные в годовщину аннексии Крыма. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.

Участники акции держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина кричат лозунги "Порошенко - враг украинской нации". По предварительным данным, полицейским удалось задержать нескольких активистов.

При этом участники марша стали разрушать металлические конструкции и баннеры, приуроченные к годовщине аннексии Крыма Россией.

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"Конструкции ломают и сбрасывают в кучу", - сказано в сообщении.
В центре Киева активисты сносят металлические конструкции

В центре Киева активисты сносят металлические конструкции
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 Теги: Киев, акция протеста

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Сегодня, 13:45 » Автор: Татьяна Шедько
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