Раздел: Украина
Между Украиной и Кувейтом начнет действовать упрощенный визовый режим
Порошенко отправился с визитом в Кувейт.
Украина и Кувейт договорились упростить процедуру оформления виз для граждан Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Об этом в своем twitter заявил Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко во время государственного визита в Кувейт.
"Кувейт включит Украину в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по результатам переговоров президента Украины и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в военной, научной, молодежной сферах и сфере физической культуры и спорта.
Украина и Кувейт договорились упростить процедуру оформления виз для граждан Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Об этом в своем twitter заявил Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко во время государственного визита в Кувейт.
"Кувейт включит Украину в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде", - говорится в сообщении.
Читайте также: Порошенко рассказал, когда Украина станет членом ЕС
Кроме того, по результатам переговоров президента Украины и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в военной, научной, молодежной сферах и сфере физической культуры и спорта.
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