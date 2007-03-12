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Между Украиной и Кувейтом начнет действовать упрощенный визовый режим

Между Украиной и Кувейтом начнет действовать упрощенный визовый режим

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