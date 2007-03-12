Раздел: Украина
На Донбассе из-за взрыва гранаты пострадали пять боевиков
Ручная граната взорвалась в кармане одного из боевиков.
По данным украинской разведки, по меньшей мере пять боевиков 7 ОМСБр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояка с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - узнали в разведке.
Непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.
Пока они думали как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнали не только высшее командование, но и стало известно широкой общественности.
Читайте также: Ситуация в зоне АТО: за сутки пострадавших нет
Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.
По данным украинской разведки, по меньшей мере пять боевиков 7 ОМСБр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояка с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - узнали в разведке.
Непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.
Пока они думали как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнали не только высшее командование, но и стало известно широкой общественности.
Читайте также: Ситуация в зоне АТО: за сутки пострадавших нет
Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.
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