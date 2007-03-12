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Раздел: Украина  
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На Донбассе из-за взрыва гранаты пострадали пять боевиков

На Донбассе из-за взрыва гранаты пострадали пять боевиковРучная граната взорвалась в кармане одного из боевиков.

По данным украинской разведки, по меньшей мере пять боевиков 7 ОМСБр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояка с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - узнали в разведке.

Непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.

Пока они думали как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнали не только высшее командование, но и стало известно широкой общественности.

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Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.
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 Теги: Донбасс, боевики, взрыв

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Сегодня, 16:27 » Автор: Татьяна Шедько
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