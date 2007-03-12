Раздел: Украина
Министр иностранных дел предложил дать работу дипломатам Британии, которых выдворили из РФ
Как отметил Климкин, это бы дало Украине ряд преимуществ.
Министр иностранных спал Украины предложил британскому министру иностранных дел Борису Джонсону трудоустроить в Украине дипломатов Великобритании, которые были высланы из Российской Федерации (РФ). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Об этом Климкин сообщил на своей странице в Twitter. "Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - заявил Климкин.
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Напомним, ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что пап посольства Российской Федерации в Великобритании сократится на 40%. Отметим, что утром 17 марта 2018 Россия заявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытие генконсульства в Петербурге и прекращения работы Британского совета.
Министр иностранных спал Украины предложил британскому министру иностранных дел Борису Джонсону трудоустроить в Украине дипломатов Великобритании, которые были высланы из Российской Федерации (РФ). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Об этом Климкин сообщил на своей странице в Twitter. "Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - заявил Климкин.
Читайте также: Российского генконсула выдворили из Украины
Напомним, ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что пап посольства Российской Федерации в Великобритании сократится на 40%. Отметим, что утром 17 марта 2018 Россия заявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытие генконсульства в Петербурге и прекращения работы Британского совета.
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