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Министр иностранных дел предложил дать работу дипломатам Британии, которых выдворили из РФ

Министр иностранных дел предложил дать работу дипломатам Британии, которых выдворили из РФ

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