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Раздел: Украина  
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Появились результаты голосования на выборах президента РФ из оккупированного Крыма

Появились результаты голосования на выборах президента РФ из оккупированного КрымаРефат Чубаров заявил, что на выборах в Крыму наблюдается низкая явка.

Согласно первым результатам голосования на выборах президента РФ в оккупированном Крыму, после подсчета 20,49% бюллетеней Путин набирает там 91,69% голосов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Результат в Севастополе после обработки 1,10% протоколов — 91,52%.

Напомним, что ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на выборах в Крыму наблюдается низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар.

Также сообщалось, что в аннексированном Россией Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента РФ выдавали памятные медали.

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Отметим, что международные партнеры и Киев не признают российские выборы в аннексированном Крыму, подчеркивая, что этот факт также искажает результаты голосования в целом.
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 Теги: Рефат Чубаров, Крым, выборы президента

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Сегодня, 22:01 » Автор: Едгар Букмирза
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