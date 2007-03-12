Раздел: Украина
Появились результаты голосования на выборах президента РФ из оккупированного Крыма
Рефат Чубаров заявил, что на выборах в Крыму наблюдается низкая явка.
Согласно первым результатам голосования на выборах президента РФ в оккупированном Крыму, после подсчета 20,49% бюллетеней Путин набирает там 91,69% голосов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Результат в Севастополе после обработки 1,10% протоколов — 91,52%.
Напомним, что ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на выборах в Крыму наблюдается низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар.
Также сообщалось, что в аннексированном Россией Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента РФ выдавали памятные медали.
Читайте также: Крымских татар призвали не голосовать на выборах в аннексированном Крыму
Отметим, что международные партнеры и Киев не признают российские выборы в аннексированном Крыму, подчеркивая, что этот факт также искажает результаты голосования в целом.
Согласно первым результатам голосования на выборах президента РФ в оккупированном Крыму, после подсчета 20,49% бюллетеней Путин набирает там 91,69% голосов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Результат в Севастополе после обработки 1,10% протоколов — 91,52%.
Напомним, что ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на выборах в Крыму наблюдается низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар.
Также сообщалось, что в аннексированном Россией Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента РФ выдавали памятные медали.
Читайте также: Крымских татар призвали не голосовать на выборах в аннексированном Крыму
Отметим, что международные партнеры и Киев не признают российские выборы в аннексированном Крыму, подчеркивая, что этот факт также искажает результаты голосования в целом.
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