В Одессе человек проголосовал за Путина, других не пустили

Из-за акции протеста других людей не пустили.



Российские СМИ сообщают со ссылкой на консульство РФ в Одессе, что в голосовании на выборах президента РФ в Одессе принял участие только один человек. Именно консульство с 6:00 утра было оцеплено силовиками и общественными патриотами.



Об этом пишет



Силовики два раза искали бомбу из-за сообщения о минировании и никого не пропускали, а вторые провели акцию протеста.



В сообщении говорится, что в 09:05 к границе с силовиков и патриотов подъехал автомобиль, который включил на всю громкость гимн РФ, чем обратил на себя особое внимание.



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В этот момент одному гражданину с паспортом РФ удалось прорваться внутрь и проголосовать, других несколько человек уже не пропустили. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Российские СМИ сообщают со ссылкой на консульство РФ в Одессе, что в голосовании на выборах президента РФ в Одессе принял участие только один человек. Именно консульство с 6:00 утра было оцеплено силовиками и общественными патриотами.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua Силовики два раза искали бомбу из-за сообщения о минировании и никого не пропускали, а вторые провели акцию протеста.В сообщении говорится, что в 09:05 к границе с силовиков и патриотов подъехал автомобиль, который включил на всю громкость гимн РФ, чем обратил на себя особое внимание.В этот момент одному гражданину с паспортом РФ удалось прорваться внутрь и проголосовать, других несколько человек уже не пропустили.



