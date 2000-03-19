Раздел: Украина
В Одессе человек проголосовал за Путина, других не пустили
Из-за акции протеста других людей не пустили.
Российские СМИ сообщают со ссылкой на консульство РФ в Одессе, что в голосовании на выборах президента РФ в Одессе принял участие только один человек. Именно консульство с 6:00 утра было оцеплено силовиками и общественными патриотами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
Силовики два раза искали бомбу из-за сообщения о минировании и никого не пропускали, а вторые провели акцию протеста.
В сообщении говорится, что в 09:05 к границе с силовиков и патриотов подъехал автомобиль, который включил на всю громкость гимн РФ, чем обратил на себя особое внимание.
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В этот момент одному гражданину с паспортом РФ удалось прорваться внутрь и проголосовать, других несколько человек уже не пропустили.
Российские СМИ сообщают со ссылкой на консульство РФ в Одессе, что в голосовании на выборах президента РФ в Одессе принял участие только один человек. Именно консульство с 6:00 утра было оцеплено силовиками и общественными патриотами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
Силовики два раза искали бомбу из-за сообщения о минировании и никого не пропускали, а вторые провели акцию протеста.
В сообщении говорится, что в 09:05 к границе с силовиков и патриотов подъехал автомобиль, который включил на всю громкость гимн РФ, чем обратил на себя особое внимание.
Читайте также: Путина пустили на саммит G20
В этот момент одному гражданину с паспортом РФ удалось прорваться внутрь и проголосовать, других несколько человек уже не пропустили.
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