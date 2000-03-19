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Раздел: Украина  
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В Одессе человек проголосовал за Путина, других не пустили

В Одессе человек проголосовал за Путина, других не пустили Из-за акции протеста других людей не пустили.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на консульство РФ в Одессе, что в голосовании на выборах президента РФ в Одессе принял участие только один человек. Именно консульство с 6:00 утра было оцеплено силовиками и общественными патриотами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.

Силовики два раза искали бомбу из-за сообщения о минировании и никого не пропускали, а вторые провели акцию протеста.

В сообщении говорится, что в 09:05 к границе с силовиков и патриотов подъехал автомобиль, который включил на всю громкость гимн РФ, чем обратил на себя особое внимание.

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В этот момент одному гражданину с паспортом РФ удалось прорваться внутрь и проголосовать, других несколько человек уже не пропустили.
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 Теги: Путин, Одесса, выборы

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Вчера, 23:49 » Автор: Едгар Букмирза
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