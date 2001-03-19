Раздел: Украина
Россия начала военные учения у границ Украины
В учениях принимают участие около 8 тысяч военнослужащих.
Сегодня, 19 марта, Россия начала ракетные и артиллерийские учения в самопровозглашенной Абхазии, Южной Осетии и аннексированном Крыму. Проходят стрельбища и на юге области, недалеко с украинской границей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В военном ведомстве заявляют, что в учениях принимают участие около 8 тысяч военнослужащих и почти 1500 единиц военной техники, включая современные системы залпового огня.
Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.
Читайте также: Россия начала масштабные военные учения вблизи границ НАТО
В Киеве усиление российского военного присутствия в Крыму неоднократно называли актом агрессии после аннексии полуострова в 2014 году. Свою обеспокоенность в связи с проведением российских учений на полуострове и наращиванием сил на границах также выражали страны Запада.
Сегодня, 19 марта, Россия начала ракетные и артиллерийские учения в самопровозглашенной Абхазии, Южной Осетии и аннексированном Крыму. Проходят стрельбища и на юге области, недалеко с украинской границей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В военном ведомстве заявляют, что в учениях принимают участие около 8 тысяч военнослужащих и почти 1500 единиц военной техники, включая современные системы залпового огня.
Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.
Читайте также: Россия начала масштабные военные учения вблизи границ НАТО
В Киеве усиление российского военного присутствия в Крыму неоднократно называли актом агрессии после аннексии полуострова в 2014 году. Свою обеспокоенность в связи с проведением российских учений на полуострове и наращиванием сил на границах также выражали страны Запада.
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