» » Украине может разорвать дипломатические отношения с Россией
Раздел: Украина  
0

Украине может разорвать дипломатические отношения с Россией

Украине может разорвать дипломатические отношения с РоссиейВ Раде идут дискуссии относительно признания выборов Путина.

Ирина Луценко считает, что Украине придется разорвать дипломатические отношения с Россией, когда придет на то время.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

«Наверное, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас еще не тот критический момент разрыва», — заявила представитель президента.

Она добавила, что в Раде шли дискуссии относительно признания выборов Путина по всей территории России или только в аннексированном Крыму.

«Были большие дискуссии, и мы определились все-таки политически и целесообразно не признавать президента только в аннексированном Крыму. Почему? Если президент Путин будет нелегитимным в своей стране, то при любых договоренностях в пользу Украины, например, от расширения санкций в миротворческой миссии, президент, который не является легитимным в России, не является подписантом соглашений. Он не легитимизирует договоренности», — пояснила Луценко.

Читайте также: Украина впервые отказалась от предложенного ей посла

Она заверила, что решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультациях с международными партнерами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, Путин, дипломатия

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
     166
     0

Похожие новости по теме

В Румынии сделали заявление об аннексии Крыма В Румынии сделали заявление об аннексии Крыма

Уже завтра в Крыму пройдут незаконные выборы президента РФ.

Перед приездом Путина в оккупированном Крыму перекрыли дороги Перед приездом Путина в оккупированном Крыму перекрыли дороги

Путин приедет в Крым накануне выборов президента.

Крымских татар призвали не голосовать на выборах в аннексированном Крыму Крымских татар призвали не голосовать на выборах в аннексированном Крыму

Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

Климкин предупредил РФ о возможных последствиях проведения выборов в Крыму Климкин предупредил РФ о возможных последствиях проведения выборов в Крыму

Украина будет добиваться наказания для всех, кто будет причастен к выборам в Крыму.

В США напомнили россиянам перед выборами, что Крым – это Украина В США напомнили россиянам перед выборами, что Крым – это Украина

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх