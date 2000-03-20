Раздел: Украина
Украине может разорвать дипломатические отношения с Россией
В Раде идут дискуссии относительно признания выборов Путина.
Ирина Луценко считает, что Украине придется разорвать дипломатические отношения с Россией, когда придет на то время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«Наверное, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас еще не тот критический момент разрыва», — заявила представитель президента.
Она добавила, что в Раде шли дискуссии относительно признания выборов Путина по всей территории России или только в аннексированном Крыму.
«Были большие дискуссии, и мы определились все-таки политически и целесообразно не признавать президента только в аннексированном Крыму. Почему? Если президент Путин будет нелегитимным в своей стране, то при любых договоренностях в пользу Украины, например, от расширения санкций в миротворческой миссии, президент, который не является легитимным в России, не является подписантом соглашений. Он не легитимизирует договоренности», — пояснила Луценко.
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Она заверила, что решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультациях с международными партнерами.
Ирина Луценко считает, что Украине придется разорвать дипломатические отношения с Россией, когда придет на то время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«Наверное, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас еще не тот критический момент разрыва», — заявила представитель президента.
Она добавила, что в Раде шли дискуссии относительно признания выборов Путина по всей территории России или только в аннексированном Крыму.
«Были большие дискуссии, и мы определились все-таки политически и целесообразно не признавать президента только в аннексированном Крыму. Почему? Если президент Путин будет нелегитимным в своей стране, то при любых договоренностях в пользу Украины, например, от расширения санкций в миротворческой миссии, президент, который не является легитимным в России, не является подписантом соглашений. Он не легитимизирует договоренности», — пояснила Луценко.
Читайте также: Украина впервые отказалась от предложенного ей посла
Она заверила, что решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультациях с международными партнерами.
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