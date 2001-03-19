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Раздел: Украина  
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Рубану сообщили о новом подозрении

Рубану сообщили о новом подозренииРубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений.

Руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения.

По словам прокурора, сейчас Рубан подозревается в совершении следующих преступлений: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти ч. 1 ст. 109, приготовления к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258) и незаконном обращению с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

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Прокурор отметил, что Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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 Теги: Рубан, подозрение

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Сегодня, 12:26 » Автор: Богдан Процив
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