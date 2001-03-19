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Раздел: Украина  
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Савченко объяснила, зачем организовала "политическую провокацию"

Савченко объяснила, зачем организовала "политическую провокацию"Нардеп хотела посмотреть "на мировую реакцию".

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что создала политическую провокацию с так называемым "терактом", чтобы показать власти, что она смертна.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Я просто хотела показать власти, что может быть таким методом, которым в принципе не может быть, даже с точки зрения военной операции. Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Для того, чтобы власть поняла, что она также смертна. Это не теракт, это политическая провокация. Все, что происходит в стенах Верховной Рады - это теория абсурда", - сказала Савченко.

"Мне было важно, чтобы они выставили себя на таком смешном уровне, в таких смешных красках, особенно перед европейскими политиками", - добавила она.

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"Мы будем когда-нибудь голосовать не как бараны? Подумайте еще раз: все те, кто в парламенте сейчас, вместе со мной, не должны туда больше попасть. Это будет вашей победой. Если деньги или что-то другое убедит вас в другом, то найдутся люди, которые без меня запустят эту Раду куда-то далеко в космос", - заявила Савченко.
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 Теги: Савченко, Нардеп

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Сегодня, 18:15 » Автор: Едгар Букмирза
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