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Раздел: Украина  
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Генпрокуратура вызвала нардепа от "Оппозиционного блока" на допрос

Генпрокуратура вызвала нардепа от "Оппозиционного блока" на допросПо словам Луценко, нардеп «спланировал и организовал совершение ряда особо тяжких преступлений.

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос 5 апреля народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Как отмечается в повестке, Бакулину в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 УПК Украины, необходимо явиться 5 апреля в 10 часов в кабинет № 1106 к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Лукащук С.В. для участия в качестве подозреваемого в проведении следственных и процессуальных действий.

По данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, досудебным расследованием установлено, что Бакулин в период с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, в совершении преступлений против собственности. По словам Луценко, Бакулин «спланировал и организовал совершение ряда особо тяжких и связанных с ними преступлений, а именно: незаконное завладение средствами ПАО «Нафтогаз Украины» в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, законченное покушение на завладение денежными средствами этого публичного акционерного общества в сумме 5 млрд 100 млн 36 тыс. 180 грн».

Другое дело, подчеркнул генпрокурор, касается завладения средствами государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в сумме 404 млн 374 тыс. 966 долларов при закупке по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря. Следствием установлено, что в 2011 году во время проведения закупок самоподъемных плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза» и «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур.

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«Черноморнефтегаз» приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл. Закупленные буровые называют «вышками Бойко» в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности.
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 Теги: Генпрокуратура, Оппозиционный блок, нардеп

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Сегодня, 20:16 » Автор: Едгар Букмирза
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