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Раздел: Украина  
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Эксперт рассказал, зачем Путину военные учения в Крыму

Эксперт рассказал, зачем Путину военные учения в КрымуУчения были запланированы под выборы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин устроил военные учения в оккупированном Крыму, чтобы показать свою военную мощь на полуострове и дать сигнал Украине и Западу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Я не думаю, что это ситуативные учения. Обычно учения такого масштаба планируются задолго до их проведения, и это дело не одной недели. Я думаю, что проведение этих учений было запланировано в контексте проведения выборов в Крыму. Таким образом, бряцая российским оружием, Кремль показывает, что Крым готов к обороне и является "непотопляемым авианосцем Путина", - отметил он.

По словам Тымчука, эти учения однозначно были запланированы под выборы. То есть проведение выборов и сразу же проведение учений, чтобы показать свою военную мощь в Крыму.

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"Россия при этом не испытывает никаких иллюзий. Они совершенно четко представляли, что будет негативная реакция как Украины, так и международного сообщества. Именно потому это планировалось задолго до всех нынешних событий и заявлений европейских политиков насчет непризнания выборов в Крыму. С точки зрения Кремля это было легко предсказуемо. Они это предполагали и не нашли ничего лучшего в контексте обращения Путина к Федеральному собранию и его бряцания оружием, а здесь мы видим бряцание в реалиях, так сказать. Это направлено и на Украину, и к международному сообществу", - подытожил он.
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 Теги: Эксперт, Путин, Крым

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Сегодня, 22:19 » Автор: Едгар Букмирза
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