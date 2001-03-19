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Эксперт рассказал, зачем Путину военные учения в Крыму

Эксперт рассказал, зачем Путину военные учения в Крыму

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Россия проводит учения в оккупированном Крыму Россия также проводит обучение в непризнанных Абхазии и Южной Осетии.