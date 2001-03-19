Раздел: Украина
В Раде установили систему для досмотра депутатов
На центральном входе в здание парламента сотрудники Госохраны помимо рамки металлоискателя установили рентгеновскую установку.
Управление государственной охраны сегодня, 21 марта, установило средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной Рады. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Украинские новости.
Как отмечается, на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка).
По словам сотрудника Управления госохраны, такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента.
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В то же время он отметил, что если депутат не захочет ставить свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать.
Управление государственной охраны сегодня, 21 марта, установило средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной Рады. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Украинские новости.
Как отмечается, на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка).
По словам сотрудника Управления госохраны, такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента.
Читайте также: Очередную попытку разведения сил у Станицы Луганской сорвал обстрел
В то же время он отметил, что если депутат не захочет ставить свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать.
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