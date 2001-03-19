На Закарпатье ввели запрет на ношение балаклав

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Сегодня в Верховной Раде принят закон, в соответствии с которым во время массовых мероприятий запрещается использовать любые средства, которые мешают идентификации личности. За принятие закона в целом проголосовало 235 депутатов. Согласно закону, участие в массовых мероприятиях в указанных средствах маскировки влечет за собой