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Раздел: Украина  
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На Закарпатье ввели запрет на ношение балаклав

На Закарпатье ввели запрет на ношение балаклавГеннадий Москаль подписал распоряжение о запрете ношения балаклав во время массовых мероприятий.

На территории Закарпатской области ввели запрет на ношение балаклав при проведении массовых мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, сообщается на официальном сайте главы области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Полиции рекомендуется принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать таких людей с дальнейшей проверкой на причастность к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

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По словам Москаля, это "ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами".
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 Теги: Закарпатье, балаклавы

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Сегодня, 12:39 » Автор: Богдан Процив
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