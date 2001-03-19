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Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТО

Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТО

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Полторак анонсировал готовность ССО к концу года По словам главы Минобороны Степана Полторака, Силы специальных операций будут готовы к концу года выполнять задачи по назначению.