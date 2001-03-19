Раздел: Украина
Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТО
Муженко договорился с НАТО по Силам спецопераций.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко и командующий Силами специальных операций НАТО Колин Килрейн договорились активизировать деятельность для дальнейшего развития украинских Сил спецопераций. Об этом в среду, 21 марта, сообщил главнокомандующий ВСУ в своем Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с NATO SOF (NATO Special Operations Forces, Силы специальных операций НАТО - ред.). Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном", - написал Муженко в микроблоге.
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Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины. Вскоре американские военные рассказали о тренировках ВСУ.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко и командующий Силами специальных операций НАТО Колин Килрейн договорились активизировать деятельность для дальнейшего развития украинских Сил спецопераций. Об этом в среду, 21 марта, сообщил главнокомандующий ВСУ в своем Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с NATO SOF (NATO Special Operations Forces, Силы специальных операций НАТО - ред.). Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном", - написал Муженко в микроблоге.
Читайте также: Очередную попытку разведения сил у Станицы Луганской сорвал обстрел
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины. Вскоре американские военные рассказали о тренировках ВСУ.
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