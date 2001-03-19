Раздел: Украина
Президент Украины озвучил ожидаемые сроки вступления в НАТО
Президент указал на существенное увеличение расходов Украины на оборону.
Президент Петр Порошенко сообщил о планах Украины присоединиться к блоку НАТО в течение ближайших 10 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующие 10 лет стать членом Альянса", - сказал глава государства в интервью немецкому изданию Hamburger Abendblatt, сообщила пресс-служба Администрации президента в среду, 21 марта.
Порошенко назвал взаимовыгодным процесс углубления связей Североатлантического альянса с Украиной, а украинский опыт военного противостояния с Россией - полезным для стран НАТО.
"Вместе с Украиной Альянс станет сильнее и эффективнее, чем сегодня", - выразил уверенность президент.
По словам Порошенко, украинское государство делает все для скорейшего внедрения стандартов НАТО, а также рассчитывает согласовать с Альянсом план действий для членства до конца 2019 года.
Президент указал на существенное увеличение расходов Украины на оборону, а также на рост уровня поддержки евроатлантической интеграции украинским обществом.
"Украина тратит до 6% ВВП на оборону. Это в четыре раза больше, чем в некоторые партнеры НАТО… В 2013 году только 16% украинцев поддерживали идею членства в НАТО. На сегодня это - 59%. Это - невероятный результат после 70 лет коммунистического режима", - подчеркнул Порошенко.
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Говоря о противостоянии российской агрессии, президент Украины обвинил Кремль в разрушении системы международной безопасности, которая действовала после Второй мировой войны.
Президент Петр Порошенко сообщил о планах Украины присоединиться к блоку НАТО в течение ближайших 10 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующие 10 лет стать членом Альянса", - сказал глава государства в интервью немецкому изданию Hamburger Abendblatt, сообщила пресс-служба Администрации президента в среду, 21 марта.
Порошенко назвал взаимовыгодным процесс углубления связей Североатлантического альянса с Украиной, а украинский опыт военного противостояния с Россией - полезным для стран НАТО.
"Вместе с Украиной Альянс станет сильнее и эффективнее, чем сегодня", - выразил уверенность президент.
По словам Порошенко, украинское государство делает все для скорейшего внедрения стандартов НАТО, а также рассчитывает согласовать с Альянсом план действий для членства до конца 2019 года.
Президент указал на существенное увеличение расходов Украины на оборону, а также на рост уровня поддержки евроатлантической интеграции украинским обществом.
"Украина тратит до 6% ВВП на оборону. Это в четыре раза больше, чем в некоторые партнеры НАТО… В 2013 году только 16% украинцев поддерживали идею членства в НАТО. На сегодня это - 59%. Это - невероятный результат после 70 лет коммунистического режима", - подчеркнул Порошенко.
Читайте также: Яценюк объяснил, что необходимо сделать ВСУ для вступления в НАТО
Говоря о противостоянии российской агрессии, президент Украины обвинил Кремль в разрушении системы международной безопасности, которая действовала после Второй мировой войны.
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