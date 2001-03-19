» » В НАТО отметили успехи Украины на пути к членству в альянсе
Раздел: Украина  
0

В НАТО отметили успехи Украины на пути к членству в альянсе

В НАТО отметили успехи Украины на пути к членству в альянсеНАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью назвал Украину ключом к евроатлантической безопасности.За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО.

Об этом в интервью заявил председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На вопрос, какие главные проблемы стоят сейчас перед вооруженными силами Украины, он ответил, что не может комментировать внутренние решения партнеров, но уточнил: "Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить".

Одна из главных целей этих реформ - стабильность Украины. "НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - заявил руководитель высшего военного органа НАТО.

Такую позицию он пояснил тем, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасная и стабильная, это оказывает положительное влияние на соседние страны и весь регион. "Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил Петр Павел.

Отвечая на вопрос DW, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, Павел указал лишь на то, что вооруженные силы Украины повышают ее, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

Читайте также: Украина стала на шаг ближе к НАТО


Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержания вооруженных сил Украины, сообщил генерал DW. Он уточнил, что наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицины, логистики, развития военно-морских сил, сил специальных операций и десантно-штурмовых войск Украины. За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. По данным Павела, страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
     118
     0

Похожие новости по теме

Президент Украины озвучил ожидаемые сроки вступления в НАТО Президент Украины озвучил ожидаемые сроки вступления в НАТО

Президент указал на существенное увеличение расходов Украины на оборону.

Украина стала на шаг ближе к НАТО Украина стала на шаг ближе к НАТО

Ранее в в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к приобретению членства в НАТО.

Экс-генсек НАТО заступился за Украину Экс-генсек НАТО заступился за Украину

Расмуссен "жестко" прошелся по коллеге из Еврокомиссии.

Украина еще не готова к вступлению в НАТО, - глава миссии Украины Украина еще не готова к вступлению в НАТО, - глава миссии Украины

Военно-оборонный сектор Украины отстает от стандартов альянса.

Порошенко рассказал, когда Украина будет готова к НАТО Порошенко рассказал, когда Украина будет готова к НАТО

Украинская армия еще не готова, чтобы стать совместимой с НАТО.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх