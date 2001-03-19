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Раздел: Украина  
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В ОБСЕ рассказали о вооружении боевиков

В ОБСЕ рассказали о вооружении боевиковТанки T-64, Т-72, буксируемые гаубицы Д-30 Лягушка, бронетранспортеры МТ-ЛБ и другое вооружение сепаратистов обнаружили в Луганской области.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и гаубицы сепаратистов вблизи Луганска. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в среду, 21 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, за пределами линий отвода, вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах, СММ зафиксировала шесть буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и шесть танков (пять T-64 и один Т-72) возле населенного пункта Мирное, что в 28 км к юго-западу от Луганска.

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Вблизи Круглика (31 км к юго-западу от Луганска), по данным ОБСЕ, находились пять танков сепаратистов (четыре T‑64 и один неустановленного типа). А также два бронетранспортера (МТ-ЛБ), две бронированные машины, три МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта возле Первомайска, и один МТ-ЛБ в населенном пункте Веселая Гора, что в 16 километрах к северу от Луганска.
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 Теги: ОБСЕ, танки, боевики

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Сегодня, 10:04 » Автор: Богдан Процив
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