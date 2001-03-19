» » Луценко рассказал, из чего Рубан планировал убить президента
Раздел: Украина  
0

Луценко рассказал, из чего Рубан планировал убить президента

Луценко рассказал, из чего Рубан планировал убить президентаРубан планировал убить Порошенко из винтовки "Топаз".

В четверг, 22 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан планировал покушение на президента Петра Порошенко с помощью винтовки "Топаз".

Об этом Луценко рассказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассмотривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и аресте Надежды Савченко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, и которая производится исключительно в так называемой "ДНР " – рассказал Луценко.

Читайте также: Оружие для Савченко и Рубана передавали российские военные, - Луценко

"Позже в этот же дни состоялась зафиксированная на видео оперативными службами СБУ ключевая встреча Савченко, Рубана и офицеров ВСУ. Под видео фиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания Верховной Рады с использованием полученным от боевиков "ДНР" оружия и взрывчатых материалов", – добавил генпрокурор.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Луценко, Рубан

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:41 » Автор: Богдан Процив
     101
     0

Похожие новости по теме

Оружие для Савченко и Рубана передавали российские военные, - Луценко Оружие для Савченко и Рубана передавали российские военные, - Луценко

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Россия предоставляла оружие лицам, которые планировали совершить террористические акты.

Луценко грозит Савченко снятием неприкосновенности Луценко грозит Савченко снятием неприкосновенности

Слова генпрокурора передал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Экс-депутат Рады: Надежда Савченко покинула Украину, чтобы не попасть в СИЗО Экс-депутат Рады: Надежда Савченко покинула Украину, чтобы не попасть в СИЗО

Надежду Савченко вызвали на допрос по делу против Владимира Рубана.

Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко

Генпрокурор обещает обнародовать доказательства по этому делу после завершения следствия.

Переговорщик Рубан в центре скандала Переговорщик Рубан в центре скандала

Рубан заявил, что украинцы завидуют жителям территории Донбасса, оккупированной боевиками.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх