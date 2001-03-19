Раздел: Украина
Луценко рассказал, из чего Рубан планировал убить президента
Рубан планировал убить Порошенко из винтовки "Топаз".
В четверг, 22 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан планировал покушение на президента Петра Порошенко с помощью винтовки "Топаз".
Об этом Луценко рассказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассмотривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и аресте Надежды Савченко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, и которая производится исключительно в так называемой "ДНР " – рассказал Луценко.
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"Позже в этот же дни состоялась зафиксированная на видео оперативными службами СБУ ключевая встреча Савченко, Рубана и офицеров ВСУ. Под видео фиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания Верховной Рады с использованием полученным от боевиков "ДНР" оружия и взрывчатых материалов", – добавил генпрокурор.
В четверг, 22 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан планировал покушение на президента Петра Порошенко с помощью винтовки "Топаз".
Об этом Луценко рассказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассмотривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и аресте Надежды Савченко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, и которая производится исключительно в так называемой "ДНР " – рассказал Луценко.
Читайте также: Оружие для Савченко и Рубана передавали российские военные, - Луценко
"Позже в этот же дни состоялась зафиксированная на видео оперативными службами СБУ ключевая встреча Савченко, Рубана и офицеров ВСУ. Под видео фиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания Верховной Рады с использованием полученным от боевиков "ДНР" оружия и взрывчатых материалов", – добавил генпрокурор.
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