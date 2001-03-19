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Раздел: Украина  
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Надежду Савченко задержала СБУ

Надежду Савченко задержала СБУСледователь зачитал Надежде Савченко подозрение и сообщил, что ее задержали.

Следователь Службы безопасности Украины в четверг, 22 марта, задержал народного депутата Надежду Савченко. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

Нардепа задержали в помещении Верховной Рады.

Следователь зачитал Савченко подозрение и сообщил, что ее задержали. Он предложил депутату пройти с ним для оформления задержания.

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По данным СМИ, Савченко в сопровождении следователей и журналистов пошла пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.
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 Теги: Савченко, СБУ, задержание

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Сегодня, 15:00 » Автор: Богдан Процив
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