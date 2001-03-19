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Раздел: Украина  
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Украина привела в боевую готовность авиацию после провокации истребителей РФ

Украина привела в боевую готовность авиацию после провокации истребителей РФ В ВВС ВСУ продемонстировали маршрут провокационного полета российских истребителей.

Силы и средства Воздушных сил Вооруженных сил Украины в четверг, 22 марта, зафиксировали провокационные действия со стороны авиации Воздушно-космических сил РФ второй раз за март текущего года. Украинские военные были приведены в боевую готовность.

Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил ВСУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Согласно сообщению ВВС ВСУ, российские истребители и бомбардировщики осуществили вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым. Также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов.

Украинское командование считает, что такие действия авиации РФ вызваны прежде всего реакцией на проведение командно-штабных тренировок в Воздушных силах украинской армии и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

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"Выявив угрозу со стороны страны-агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ. Воздушные силы ВСУ несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.
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 Теги: истребители, провокация

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Сегодня, 17:44 » Автор: Богдан Процив
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