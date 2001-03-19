Раздел: Украина
Политолог рассказал, почему Запад должен помочь Украине восстановить флот
Как считает эксперт, это необходимо прежде всего Западу.
Через четыре года после вторжения российских войск в Крым и Донбасс, российская агрессия против Украины не уменьшилась.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Несмотря на всю несостоятельность правительства в Киеве провести реформы, Украина до сих пор бьется в нашей войне. Если бы не желание украинцев защитить себя, НАТО пришлось бы потратить целое состояние на реформирование своих старых структур и процедур, чтобы защитить своих членов от российских угроз. Если бы украинская независимость и территориальная целостность стали жертвами России, НАТО был бы обязан усилить оборону Польши, Венгрии и Словакии в дополнение к уже развернутых сил в Балтии", - пишет в статье для Atlantic Council старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Стивен Бланк.
Он замечает, что в настоящее время во многих столицах НАТО не хотят признавать, что Путин постоянно ужесточает войну против Запада, на которую еще раз указывает химическая атака в Солсбери. Поэтому предоставление Украине необходимой помощи остается в национальных интересах США, несмотря на то, что на Киев приходится давить, чтобы реформы продолжались.
Одна из игнорируемых сфер, где Запад мог бы оказать материальную помощь Украине и одновременно защитить собственные интересы в сфере безопасности - это флот. Оккупировав Крым, Москва уничтожила или взяла под контроль почти весь украинский влот, оставив страну без ресурсов для постройки новых боевых судов. Украина стала уязвимой перед угрозой десантной высадки российских войск, ракетного обстрела наземных объектов из акватории и даже морской блокады.
"Непонятно почему, но Министерство обороны Украины, которое остается с многих точек зрения институтом советского типа, не выделило необходимых средств для развития настоящей морской обороны", - замечает эксперт.
Тем временем, Россия захватила не только Крым, но и все морские энергетические объекты. Кроме того, она проводит широкомасштабное наращивание обычных и ядерных вооружений на оккупированном полуострове, включая флот. В соответствии с "Разрешительным оборонительным актом США на 2018-й фискальный год", Украина должна получить два патрульных катера класса "Айленд", которые стоят в гавани Балтимор, и заплатить только за транспортировку и обучение экипажа. Эти суда помогут Украине защитить свою исключительную экономическую зону, которая втрое больше, чем Крымский полуостров. С 2014 года Россия оккупировала минимум пять энергетических месторождений в акватории и пробурила 11 новых скважин. Российский Черноморский флот защищает эти скважины и может это сделать, потому что Украина из-за нехватки военно-морских возможностей не контролирует свою исключительную экономическую зону.
Боевые патрульные суда нужны украинским военно-морским силам для того, чтобы избежать фактора неожиданности от российской активности. И катера класса "Айленд" кажутся хорошим решением для этой проблемы. Они небольшие и незаметные, могут быстро прибыть в нужную точку и вести автономное патрулирование в течение 5-7 дней.
В то же время, Киев должен воспользоваться любой доступной международной юрисдикцией, чтобы заставить Россию ответить за незаконный захват украинской территории и активов, а также обязать Москву заплатить возмещение за такие действия. Это было бы оправданным ответом на нынешнюю агрессию Кремля.
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Бланк отмечает, что превращение Черного моря на сугубо российскую акваторию не в интересах ни Украины, ни Запада. Российское движение в этом направлении с 2014 года угрожает странам НАТО на Балканах и западным партнерам на Кавказе. Альянс начал обращать внимание на Черное море и отправлять свои суда в акваторию, в соответствии с Конвенцией Монтре. Но, учитывая все угрозы, нужно сделать больше.
Эксперт предлагает США разработать временную версию "ленд-лиза" для Киева, чтобы Америка или даже НАТО могли "одолжить" Украине корабли, которые им больше не нужны. Эти суда могли бы перейти под украинский флаг в обмен на аренду военно-морской базы в Черном море на украинской территории. Или же, если это будет слишком провокационно, в лизинг могли бы перейти те энергетические месторождения, которые сейчас незаконно оккупировала Россия. Так Запад совместно с Украиной могли бы дать отпор Москве, усилить украинские оборонные возможности и увеличить присутствие НАТО в Черном море. Бланк отмечает, что такой план был бы плодотворным лишь в том случае, если бы Министерство обороны Украины признало бы угрозу с моря, воспользовалось возможностями и провело реальные реформы.
Бланк признает, что предложенный им план может спровоцировать Россию на усиление агрессии против Украины. Однако, это означало бы продолжение войны и усиление эрозии Москвы, а также усиление сопротивления НАТО в то время, когда Кремль не демонстрирует желания оживлять боевые действия в соседней стране. Впрочем, риск все равно существенный. Однако, эффективное воплощение плана пошло бы на пользу безопасности Украины и Запада.
Ранее сообщалось, что в оборонном бюджете США предусмотрена поддержка украинского флота, который пострадал после аннексии Крыма. Об этом сказал сенатор от Республиканской партии Роберт Портман, комментируя бюджет на 2018 год.
Страны Запада не выработали четкой доктрины предоставления военной помощи Украине, вследствие чего поставки Киеву вооружений стали предметом ситуативных решений.
По его словам, западная дипломатия настаивает на необходимости прекратить конфликт в Донбассе и снизить эскалацию боевых действий, однако политики стран Запада не объяснили своим военным, как именно можно добиться выполнения этих целей.
Через четыре года после вторжения российских войск в Крым и Донбасс, российская агрессия против Украины не уменьшилась.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Несмотря на всю несостоятельность правительства в Киеве провести реформы, Украина до сих пор бьется в нашей войне. Если бы не желание украинцев защитить себя, НАТО пришлось бы потратить целое состояние на реформирование своих старых структур и процедур, чтобы защитить своих членов от российских угроз. Если бы украинская независимость и территориальная целостность стали жертвами России, НАТО был бы обязан усилить оборону Польши, Венгрии и Словакии в дополнение к уже развернутых сил в Балтии", - пишет в статье для Atlantic Council старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Стивен Бланк.
Он замечает, что в настоящее время во многих столицах НАТО не хотят признавать, что Путин постоянно ужесточает войну против Запада, на которую еще раз указывает химическая атака в Солсбери. Поэтому предоставление Украине необходимой помощи остается в национальных интересах США, несмотря на то, что на Киев приходится давить, чтобы реформы продолжались.
Одна из игнорируемых сфер, где Запад мог бы оказать материальную помощь Украине и одновременно защитить собственные интересы в сфере безопасности - это флот. Оккупировав Крым, Москва уничтожила или взяла под контроль почти весь украинский влот, оставив страну без ресурсов для постройки новых боевых судов. Украина стала уязвимой перед угрозой десантной высадки российских войск, ракетного обстрела наземных объектов из акватории и даже морской блокады.
"Непонятно почему, но Министерство обороны Украины, которое остается с многих точек зрения институтом советского типа, не выделило необходимых средств для развития настоящей морской обороны", - замечает эксперт.
Тем временем, Россия захватила не только Крым, но и все морские энергетические объекты. Кроме того, она проводит широкомасштабное наращивание обычных и ядерных вооружений на оккупированном полуострове, включая флот. В соответствии с "Разрешительным оборонительным актом США на 2018-й фискальный год", Украина должна получить два патрульных катера класса "Айленд", которые стоят в гавани Балтимор, и заплатить только за транспортировку и обучение экипажа. Эти суда помогут Украине защитить свою исключительную экономическую зону, которая втрое больше, чем Крымский полуостров. С 2014 года Россия оккупировала минимум пять энергетических месторождений в акватории и пробурила 11 новых скважин. Российский Черноморский флот защищает эти скважины и может это сделать, потому что Украина из-за нехватки военно-морских возможностей не контролирует свою исключительную экономическую зону.
Боевые патрульные суда нужны украинским военно-морским силам для того, чтобы избежать фактора неожиданности от российской активности. И катера класса "Айленд" кажутся хорошим решением для этой проблемы. Они небольшие и незаметные, могут быстро прибыть в нужную точку и вести автономное патрулирование в течение 5-7 дней.
В то же время, Киев должен воспользоваться любой доступной международной юрисдикцией, чтобы заставить Россию ответить за незаконный захват украинской территории и активов, а также обязать Москву заплатить возмещение за такие действия. Это было бы оправданным ответом на нынешнюю агрессию Кремля.
Читайте также: Запад создаёт «команду спасения» для принудительного реформирования Украины , - политолог
Бланк отмечает, что превращение Черного моря на сугубо российскую акваторию не в интересах ни Украины, ни Запада. Российское движение в этом направлении с 2014 года угрожает странам НАТО на Балканах и западным партнерам на Кавказе. Альянс начал обращать внимание на Черное море и отправлять свои суда в акваторию, в соответствии с Конвенцией Монтре. Но, учитывая все угрозы, нужно сделать больше.
Эксперт предлагает США разработать временную версию "ленд-лиза" для Киева, чтобы Америка или даже НАТО могли "одолжить" Украине корабли, которые им больше не нужны. Эти суда могли бы перейти под украинский флаг в обмен на аренду военно-морской базы в Черном море на украинской территории. Или же, если это будет слишком провокационно, в лизинг могли бы перейти те энергетические месторождения, которые сейчас незаконно оккупировала Россия. Так Запад совместно с Украиной могли бы дать отпор Москве, усилить украинские оборонные возможности и увеличить присутствие НАТО в Черном море. Бланк отмечает, что такой план был бы плодотворным лишь в том случае, если бы Министерство обороны Украины признало бы угрозу с моря, воспользовалось возможностями и провело реальные реформы.
Бланк признает, что предложенный им план может спровоцировать Россию на усиление агрессии против Украины. Однако, это означало бы продолжение войны и усиление эрозии Москвы, а также усиление сопротивления НАТО в то время, когда Кремль не демонстрирует желания оживлять боевые действия в соседней стране. Впрочем, риск все равно существенный. Однако, эффективное воплощение плана пошло бы на пользу безопасности Украины и Запада.
Ранее сообщалось, что в оборонном бюджете США предусмотрена поддержка украинского флота, который пострадал после аннексии Крыма. Об этом сказал сенатор от Республиканской партии Роберт Портман, комментируя бюджет на 2018 год.
Страны Запада не выработали четкой доктрины предоставления военной помощи Украине, вследствие чего поставки Киеву вооружений стали предметом ситуативных решений.
По его словам, западная дипломатия настаивает на необходимости прекратить конфликт в Донбассе и снизить эскалацию боевых действий, однако политики стран Запада не объяснили своим военным, как именно можно добиться выполнения этих целей.
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