В Европарламенте напомнили, что будут следить за ситуацией с Савченко

В Европе не собираются "забывать" об этой ситуации.



Европейский парламент будет следить за развитием ситуации с задержанием нардепа Надежды Савченко в Украине и может призвать к ее освобождению.



Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни. Об этом пишет интернет-издание



"Мы посмотрим, что происходит. Нам надо будет (посмотреть, – ред.) на то, какие факты и потом, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", – рассказал он.



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Напомним, 22 марта с трибуны украинского парламента глава ГПУ продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Впоследствии Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Все три представления ГПУ поддержали более 226 народных депутатов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Европейский парламент будет следить за развитием ситуации с задержанием нардепа Надежды Савченко в Украине и может призвать к ее освобождению.Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua "Мы посмотрим, что происходит. Нам надо будет (посмотреть, – ред.) на то, какие факты и потом, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", – рассказал он.Напомним, 22 марта с трибуны украинского парламента глава ГПУ продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Впоследствии Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Все три представления ГПУ поддержали более 226 народных депутатов.



