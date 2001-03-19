Раздел: Украина
Украина готовит санкции для всех организаторов "выборов" в Крыму
Украина собрала список организаторов.
Украина будет добиваться ввода международных санкций ко всем людям, которые были приобщены к организации во временно аннексированном Россией Крыму выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Об этом заявил журналистам в четверг в Херсоне после пресс-конференции в Главном территориальном управлении юстиции в области заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
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"Мы не признаем все эти процедуры. Украина собрала список всех людей, которые были приобщены к организации этих так называемых выборов в Крыму. И мы будем настаивать на том, что они (эти люди - ред.) должны быть приобщены к санкционному списку", - сказал Петухов.
Украина будет добиваться ввода международных санкций ко всем людям, которые были приобщены к организации во временно аннексированном Россией Крыму выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Об этом заявил журналистам в четверг в Херсоне после пресс-конференции в Главном территориальном управлении юстиции в области заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
Читайте также: Климкин предупредил РФ о возможных последствиях проведения выборов в Крыму
"Мы не признаем все эти процедуры. Украина собрала список всех людей, которые были приобщены к организации этих так называемых выборов в Крыму. И мы будем настаивать на том, что они (эти люди - ред.) должны быть приобщены к санкционному списку", - сказал Петухов.
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