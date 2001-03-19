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Раздел: Украина  
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Эксперт назвал условие, при котором Путин покинет Донбасс

Эксперт назвал условие, при котором Путин покинет ДонбассЛозунги сторон не имеют никакого практического веса.

Донбасс и война с Украиной не интересны для Путина сами по себе, отдельно от международной политики. Судьба украинского региона полностью зависит от заинтересованности главы Кремля в ведении отношений с европейскими странами и США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Донбасс — лишь рычаг влияния на основных «игроков» международной арены. Поэтому прекратить вооруженный конфликт возможно лишь при условии, что президент РФ решит наладить отношения с Европой и США. Изменения на оккупированных территориях Востока Украины будут иметь место только тогда, когда Кремлю станет выгодно снять действующие антироссийские санкции и сделать разрядку напряженной ситуации.

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А громкие дипломатические заявления о непризнании аннексии Крыма, о непризнании выборов Путина в аннексированом полуострове — это исключительно пиар и ведение дипломатии. Такие лозунги не имеют никакого практического веса. Зачастую они не подкрепляются последовательными политическими действиями. Де-факто и Украина, и ЕС продолжают взаимодействовать с недавно названным «незаконным президентом».
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 Теги: Эксперт, Путин, Донбасс

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Сегодня, 22:49 » Автор: Едгар Букмирза
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